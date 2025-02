Quale tipo di microfono usa Stash dei The Kolors a Sanremo 2025?

Stash The Kolors svela quale tipo di microfono usa al Festival di Sanremo 2025 per la performance di Tu con chi fai l’amore

Non è sfuggito ai telespettatori più attenti del ‘Festival di Sanremo 2025‘, il fatto che Stash dei The Kolors, sul palco del teatro Ariston, utilizzi un particolare microfono che differisce da quello di tutti gli altri 29 artisti in gara in questa settantacinquesima edizione.

Ospite, stasera, di Ema Stokholma e Gino Castaldo, a Rai Radio 2, il frontman del gruppo ha spiegato, una volta per tutte, la scelta di utilizzare quel tipo di microfono per la performance su ‘Tu con chi fai l’amore’:

“Non esiste radio. E’ un microfono con cui abbiamo raggiunto un certo tipo di suono, sai che noi siamo un po’ nerd su questa cosa. Quello è il microfono 441, non dico la marca per non fare pubblicità, è una roba vintage. Crea una specie di apertura sulle alte frequenze che dà una presenza estrema alla voce, cosa che noi ci siamo sempre resi conto che live tende sempre un po’ a mancare, a sparire quella specie di brillantezza del suono sulle sibilanti che ti fa capire il testo. Quel microfono lì è il migliore in assoluto in quello, secondo me”.

Non c’è, quindi, nessuna motivazione legata al Fantasanremo dietro la scelta di amplificare la propria voce con una specifica strumentazione audio.

“Provo a riposare prima della performance di stasera. Suoneremo tardi… per ultimi!

Mi sento come quando da bambino mi dicevano di aspettare il mio turno e io proprio non riuscivo ad aspettare!

Ci vediamo stasera su quel palco…

Perché Sanremo è Sanremo!”

E’ l’ultimo messaggio lanciato da Stash ai fan a poche ore dal debutto al ‘Festival’. Oltre al brano sanremese (che è tra i più ascoltati in radio e nelle varie piattaforme di streaming), c’è grande attesa per il duetto tra i The Kolors e Sal Da Vinci su uno dei tormentoni della scorsa estate, ovvero ‘Rossetto e caffè.