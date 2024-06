Puccini secondo Muti, Rai 3 trasmette in mondovisione il tributo al compositore

In diretta da Lucca questa sera su Rai 3 Puccini secondo Muti, l’evento-omaggio in mondovisione del maestro Muti al genio del compositore

Un grande evento musicale va in scena questa sera a Lucca. A trasmetterlo sarà Rai 3, che offrirà in mondovisione l’omaggio di Riccardo Muti a Giacomo Puccini. Puccini secondo Muti è il titolo di questa serata evento che Rai Cultura trasmetterà su Rai 3 dalle 21:20.

Il maestro Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile Cherubini che, in occasione del ventennale della sua fondazione, si presenta eccezionalmente con un organico di 120 musicisti. Sul palco le grandi voci di Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia, Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli.

Previste in programma alcune pagine dei capolavori più amati: Preludio Sinfonico, Madama Butterfly “Un bel dì vedremo” cantata da Eleonora Buratto, Tosca “Recondita armonia” ed “E lucevan le stelle” affidate a Luciano Ganci, “Vissi d’arte” interpretata da Eleonora Buratto, La bohème “Che gelida manina” con la voce di Dmitry Korchak, cui si aggiunge Mariangela Sicilia per il duetto “O soave fanciulla” e per l’aria “Donde lieta”, La fanciulla del West con “Ch’ella mi creda” cantata da Francesco Meli, Suor Angelica “Senza mamma” è affidata a Lidia Fridman, Turandot “Tu che di gel sei cinta” è cantata da Eleonora Buratto e Manon Lescaut con il celebre Intermezzo e l’intero Quarto Atto cantati da Lidia Fridman e Francesco Meli.

A condurre l’evento sarà Serena Autieri. Il concerto, realizzato in occasione dell’anno dedicato alle celebrazioni di Giacomo Puccini, è a cura del Ministero della Cultura in partecipazione con il Comune di Lucca per il Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane e il Teatro del Giglio, in collaborazione con Rai Cultura, SIAE, LuccaSummerFestival e “D’Alessandro e Galli”. A rendere l’evento ancor più speciale sarà proprio la cornice offerta dalla città di Lucca, terra natale di Puccini.

L’appuntamento con Puccini secondo Muti è alle 21:20 su Rai 3. La regia della serata è affidata alla squadra capitanata da Fabrizio Guttuso Alaimo.