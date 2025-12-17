PSG-Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale: orario, dove vederla e probabili formazioni

La Coppa Intercontinentale torna a farsi spazio nel calendario e, per una sera, rimette di fronte due mondi: Europa e Sudamerica. Oggi pomeriggio, mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 18, il Paris Saint-Germain che ha vinto la Champions League e i brasiliani del Flamengo che hanno conquistato la Copa Libertadores, si giocano il titolo nella seconda edizione di un torneo rinnovato profondamente, con un format che riprende il nome storico e lo riporta al centro della stagione.

Coppa Intercontinentale, Flamengo vs Paris Saint Germain

Il PSG arriva con la spinta di un 2025 già ricchissimo ma anche con l’ambizione di chiudere l’anno con un altro sigillo internazionale, dopo l’accesso diretto alla finale in qualità di campione d’Europa. Il Flamengo, invece, porta in Qatar la sua dimensione “da club totale”, reduce dal trionfo sudamericano e da un percorso nel torneo che lo ha visto eliminare prima im messicani del Cruz Azul battuti con qualche sofferenza 1-2, e poi gli egiziani del Pyramids del Cairo, superati più nettamente 2-0.

La partita: stelle, ex Serie A e probabili formazioni

Sul piano tecnico, il PSG di Luis Enrique dovrebbe confermare il 4-3-3 con Chevalier in porta, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos e Mendes in difesa; a centrocampo Fabian Ruiz, Vitinha e Neves; davanti Kvaratskhelia, Doué e Barcola. Il Flamengo di Filipe Luís risponde con un 4-2-3-1 che parla anche italiano: Rossi tra i pali, Varela, Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro dietro; Pulgar e Jorginho in mediana; Carrascal, de Arrascaeta (due assisti al Pyramids, un gol e un assist al Cruz Azul) ed Everton alle spalle di Bruno Henrique, riferimento offensivo.

Il tema, in sintesi, è chiaro: possesso e ritmo del PSG contro l’organizzazione e la fisicità del Flamengo, in una finale che promette intensità e, soprattutto, un racconto televisivo da grande evento.

Quando si gioca e dove

PSG-Flamengo si disputa all’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, in Qatar, con calcio d’inizio alle 18.00 (ora italiana). È una collocazione perfetta per la tv: orario pieno, partita secca, atmosfera da evento e un cast di nomi familiari anche al pubblico italiano, tra ex Serie A e giocatori diventati ormai “di casa” nel racconto del calcio europeo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, supplementari e rigori. Per il PSG è la prima finale intercontinentale in assoluto. Per il Flamengo che lo scorso anno ha vinto il suo ottavo Brasileirao, è la quinta finale, la prima da quella persa nel 2021: una sola vittoria, nel 1981, quando la camisa dies era vestita nientemeno da Zico, doppietta nella finalissima contro i cileni del Cobreloa.

Dove vederla in tv e streaming

La finale è trasmessa in diretta su DAZN, con possibilità di visione anche senza abbonamento. Un dettaglio non banale: rende la partita un appuntamento davvero da grande pubblico, accessibile e “da commentare” in tempo reale, con la tipica dinamica social che accompagna le finali internazionali.