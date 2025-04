Propaganda Live: morta la violinista Valentina Del Re, aveva 44 anni

Un terribile lutto ha colpito la redazione di Propaganda Live, che ha dovuto dire addio alla violinista 44enne Valentina Del Re. Il celebre programma è ormai un must nel mondo della tv italiana e, oltre ad ospitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, ha dato il via libera a tanti musicisti che hanno hanno fatto parte dell’orchestra. Tra di loro spiccava la violinista Valentina, che veniva spesso ripresa dalle telecamere e che è adesso passata a miglior vita, lasciando nel dolore tutte le persone che hanno sempre seguito il programma.

Valentina Del Re era amante della musica ma soprattutto delle cose vere, ma ormai da tempo combatteva contro una malattia che aveva messo a dura prova le sue fragilità.

Valentina Del Re è morta: l’annuncio

La violinista aveva raggiunto il pieno successo in tv proprio grazie alla sua partecipazione al tv show Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. L’annuncio è arrivato qualche ora fa, e a ricordare l’artista – che aveva 44 anni – sono stati diversi suoi colleghi. Ad esempio il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone – dove lei aveva studiato – ha condiviso un lungo post in suo onore. “Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re“, si legge.

Proprio lo ricordano inoltre come una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. “Una donna coraggiosa” – hanno inoltre continuato – “Esprimiamo l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza“.

Chi era Valentina del Re: la sua carriera

Originaria di Roma e nata nel 1981, la violinista iniziò a studiare musica quando aveva 5 anni, presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, e sin da subito predilesse lo strumento del violino. In seguito si è laureata in Filosofia presso l’Università di RomaTre e si è specializzata presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia come assistente per ciechi e ipovedenti lavorando in progetti nelle scuole e nei centri diurni. Ha inoltre frequentato il corso triennale di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, svolgendo tirocini e occupandosi di progetti nelle scuole primarie e secondarie nel reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini di Roma.

Del Re ha tra l’altro partecipato anche alla Roma Tre Orchestra, prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale alle nuove generazioni.