I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 5 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 5 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21.20) Tra gli Silvio Orlando, Luca Argentero e Stefano Accorsi protagonista della seconda stagione della serie “The Bad Guy” e nel cast dei film “Il treno dei bambini” di Cristina Comenicini e “Diamanti” di Ferzan Ozpetek.

(ore 21.20) I temi di primo piano nella puntata di stasera: Stellantis e la crisi dell’automotive. Una inchiesta su Elon Musk per ricostruire i suoi rapporti e interessi in Italia: dove finisce il sovranismo di Giorgia Meloni. Tv8 – X Factor 2024 – La finale (DIRETTA TvBlog – ore 21.20) Per la prima volta Live da Napoli, la finale di X Factor vede sfidarsi Mimi, I PATAGARRI, Les Votives e Lorenzo Salvetti. Chi vincera? Super ospite: Robbie Williams..

I programmi di stasera in tv, 5 dicembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Femme Fatale (film, ore 21:15) Un intraprendente reporter fotografa a Parigi una bella e misteriosa ragazza, che finirà sulla copertina di un diffusissimo rotocalco francese. Un’organizzazione criminale riconosce la donna che era creduta morta, e con la quale hanno un pesante conto in sospeso: la femme fatale, nel tentativo di sfuggire alla vendetta dei gangster, coinvolgerà anche il fotografo.

I programmi di stasera in tv, 5 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Padri e Figlie (film, ore 21:15) Intenso dramma familiare di Gabriele Muccino con Russell Crowe e Amanda Seyfried. Katie affronta i traumi di un’infanzia difficile, vissuta con un padre affetto da disturbi psicofisici.

