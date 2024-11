I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, giovedì 28 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 28 novembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Splendida cornice (film, ore 21.20) Anche questa settimana, puntata ricca di ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e della musica. Tra questi: Elena Sofia Ricci, Piero Dorfles, Gino Cecchettin, Marco D’Amore, prossimamente al cinema protagonista del film “Criature”, Anna Ammirati, nei cinema con “Napoli – New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores, e l’attrice e comica Alessandra Ierse. E ancora, l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani e il fumettista e sceneggiatore Igort.

(ore 21.30) La Iena Gaetano Pecoraro esplora i lati oscuri e le eccellenze della sanità italiana. Un viaggio tra realtà, ricerca e speranza. NOVE – Il contadino cerca moglie (ore 21.20) Alcuni contadini cercano l’amore. Conduce Gabriele Corsi.

I programmi di stasera in tv, 28 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Bombshell – La voce dello scandalo (film, ore 21:20) Nel 2016, Roger Ailes – numero uno di Fox News, colosso televisivo dell’informazione americana – fu licenziato dal gruppo, con l’accusa di aver commesso abusi sessuali ai danni di una serie di conduttrici dell’emittente. All’indomani del caso Weinstein, che nel 2017 suscitò un’eco mediatica enorme, Hollywood decide di occuparsi della prevaricazione maschile nel mondo dello spettacolo, e lo fa con questo film con la regia di Jay Roach.

(ch. 31) – (film, ore 21:40) . Cine 34 (ch. 34) – Don Camillo Monsignore ma non troppo (film, ore 21:05) Roma anni ’60: Don Camillo, nominato Monsignore e Peppone senatore, rimetteranno pace tra cattolici e comunisti.

I programmi di stasera in tv, 28 novembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (ore 21:15 – DIRETTA) E’ tempo di semifinale: i concorrenti si esibiscono accompagnati da un’orchestra e affrontano una nuova doppia eliminazione. Ospite: Gazzelle..

(ch. 309/NOW) – La scuola più bella del mondo (film, ore 21:00) Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.