I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 25 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi di stasera in tv, 25 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – L’amica geniale (film, ore 21.40) Nell’episodio “La frattura” La Basic Sight è il centro del rione: per Peppe e Gianni potrebbe esser l’occasione per lasciare lo spaccio. Lila porta Immacolata a visitare Elena e la figlia neonata, ma lei ha un collasso e viene ricoverata in clinica da Marcello ed Elisa. Nell’episodio “L’imbroglio” Alfonso accompagna Elena in clinica da Immacolata, facendole una confessione inaspettata. Intanto, Lila partorisce Tina mentre Immacolata esala gli ultimi istanti di vita. Scossa dagli eventi, Elena si dedica alla scrittura del suo romanzo, ma il suo percorso sarà ancora pieno di ostacoli e rivelazioni scioccanti..

I programmi di stasera in tv, 25 novembre 2024: canali tematici

20 (ch. 20) – Oldboy (film, ore 21:10) Spike Lee dirige il remake del film culto del 2003, con S. Jackson. Dopo 20 anni di prigionia senza apparenti ragioni, Joe Doucette viene liberato.

I programmi di stasera in tv, 25 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – La coda del diavolo (film, ore 21:15) Dall’omonimo romanzo, un incalzante action-thriller con Luca Argentero. In una Sardegna insolitamente cupa l’ex poliziotto Sante Moras si trova incastrato in un complotto piu’ grande di lui.

