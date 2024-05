TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 9 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 9 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Eurovision Song Contest 2024 (21:00) : Seconda delle due semifinali della competizione in diretta da Malmo (Svezia) con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi (DIRETTA su Soundsblog)

(21.20) : L'inchiesta che ha portato all'arresto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il caso Rai e la libertà di informazione in Italia. La nuova escalation a Gaza con un reportage esclusivo da Rafah

(21:30) Liam e Micheal Neeson in una commedia che attinge alla loro esperienza di vita. Un artista inglese cerca di ricucire i rapporti con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

I programmi della sera in tv, 9 maggio 2024: canali tematici

Canale 20 (ch. 20) – Robin Hood (film, 21:10) Russell Crowe e’ Robin Hood, l’abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone che difende i deboli contro i più forti.

(film, 21:15) : Nel Giorno della memoria dedicato alle Vittime del terrorismo, una maratona con i sei episodi della serie "Esterno notte" di Marco Bellocchio che, dopo il film "Buongiorno notte", ritorna su uno dei periodi più drammatici della nostra storia: i cinquantacinque giorni del sequestro del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.

(film, 21:10) Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

I programmi della sera in tv, 9 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Ufficiale e gentiluomo (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Baby Driver – Il genio della fuga (film, 21:00) Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx in un action a tutto gas. Autista di un boss della malavita, un giovane pilota deve compiere un’ultima rapina prima di cambiare vita.

(film, 21:00) Amy Schumer e Michelle Williams in una brillante commedia sulla fiducia in se stessi. In seguito a un banale incidente, Renee si convince di essere avvenente come una modella.