TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 9 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 9 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 9 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – La signora delle rose (21:30) : la storia di Eve Vernet, interpretata da Catherine Frot, per anni la maggior coltivatrice di rose di tutta la Francia, la cui azienda si trova in difficoltà rispetto a una concorrenza dai metodi più spregiudicati. La via d’uscita potrebbe essere un innesto rivoluzionario e la creazione di una nuova specie, ma solo il suo diretto concorrente è in possesso del raro fiore che servirebbe a Eve.

Rai 2 – Belve: (21:30): Vladimir Luxuria conduce la prima puntata della diciottesima edizione del reality show. 18 naufraghi pronti a mettersi alla prova lottando per la sopravvivenza su un'isola deserta, in Honduras. Opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata: Elenoire Casalegno

TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30) Gorizia è una città che da sempre attinge dalle numerose culture che la influenzano, da quella austroungarica a quella veneziana, da quella slava a quella friulana.

I programmi della sera in tv, 9 aprile 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani : (21:15) Nyles e Sarah s’incontrano al matrimonio della sorella di lei: scocca la scintilla e i due si allontanano dagli altri ospiti, ma Nyles viene colpito da una freccia e striscia fino a una caverna pregando la ragazza di non seguirlo. Lei non gli dà retta e finisce in un vortice spaziotemporale: d’ora in poi dovrà vivere sempre la stessa giornata, il 9 novembre, e sempre insieme a Nyles..

Twentyseven (ch. 27) – La fabbrica di cioccolato : (21:05) Charlie è uno dei 5 fortunati bambini che trovando il biglietto d'oro nelle tavolette di cioccolato è ospite della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Cine 34 (ch. 34) – Ti presento un amico: (21:05) Raoul Bova è un manager che vive a Londra e che viene richiamato a Milano, dove a causa della crisi economica, gli viene affidato un compito ingrato.

I programmi della sera in tv, 9 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Amore, bugie e calcetto (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La finestra sul cortile (21:15) James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilità spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.