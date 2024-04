TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 8 aprile 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 8 aprile 2024: al via Il clandestino, la nuova Isola dei Famosi e 100 minuti

TvBlog anche oggi, 8 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 8 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – Il clandestino (fiction, 21:30) : Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, cui un tragico attentato ha spezzato esistenza e carriera: non segue più regole, a parte quella di accorgersi degli altri e mettersi al servizio di chi ha bisogno del suo aiuto. Prestare ascolto e non giudicare, fino a diventare “Il Clandestino”.

Canale 5 – L'Isola dei Famosi: (21:30): Vladimir Luxuria conduce la prima puntata della diciottesima edizione del reality show. 18 naufraghi pronti a mettersi alla prova lottando per la sopravvivenza su un'isola deserta, in Honduras. Opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata: Elenoire Casalegno

(21:30): Vladimir Luxuria conduce la prima puntata della diciottesima edizione del reality show. 18 naufraghi pronti a mettersi alla prova lottando per la sopravvivenza su un’isola deserta, in Honduras. Opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata: Elenoire Casalegno La7 – 100 minuti (21:30) Corrado Formigli e Alberto Nerazzini affrontano il tema della criminalità che penetra nel tessuto della Capitale d’Italia. L’inchiesta ha per titolo “Roma città aperta” e l’ospite in studio è Nicola Gratteri.

I programmi della sera in tv, 8 aprile 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Grandi della tv : (22:00) Un one man show concepito insieme a Roberto Lerici e pensato per il Teatro Tenda di Roma, un luogo mitico, circense, che stava già riconsacrando Vittorio Gassman: è “A me gli occhi please” con Gigi Proietti.

Cine 34 (ch. 34) – Le comiche : (21:05) Durante la proiezione di un film due comici del cinema muto escono dallo schermo, ritrovandosi nella realta'. Gag a non finire. Con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto.

I programmi della sera in tv, 8 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Chief of Station – Verità a tutti i costi (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Suspance (ch. 309/NOW) – Il principe cerca moglie (21:00) John Landis dirige Eddie Murphy e Arsenio Hall in un cult della commedia anni ’80. L’erede al trono di Zamunda fugge a New York dove si finge povero alla ricerca del vero amore.

Sky Cinema Suspance (ch. 306/NOW) – Donnie Darko (ch. 306/NOW)