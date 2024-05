TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 7 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 7 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 7 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Eurovision Song Contest 2024 (21:00) : Prima delle due semifinali della competizione in diretta da Malmo (Svezia) con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi (DIRETTA su Soundsblog)

I programmi della sera in tv, 7 maggio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – La Nona di Beethoven diretta da Chailly alla Scala (21:10) Era il 7 maggio 1824, quando a Vienna venne eseguita per la prima volta la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven e nel 200° anniversario della prima esecuzine il Teatro alla Scala propone il celebre capolavoro sinfonico-corale nell’interpretazione del suo direttore Musicale Riccardo Chailly.

I programmi della sera in tv, 7 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 307/NOW) – E.T. L’extraterrestre (ch. 307/NOW)

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Palazzina Laf (film, 23:25) Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell’Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.