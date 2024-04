TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 7 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 7 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 aprile 2024: canali generalisti

Italia 1 – Jurassic World

Tv8 – Il giustiziere della notte

I programmi della sera in tv, 7 aprile 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Bye Bye Germany : (film, 21:20) A Francoforte, nell’immediato dopoguerra, alcuni ebrei sopravvissuti ai lager tentano di racimolare il denaro per andarsene negli Stati Uniti, ma la persona a cui si sono affidati potrebbe avere un passato da collaborazionista. Una commedia di taglio fiabesco per affrontare l’indicibile in modo leggero e profondo.

(film, 21:20) A Francoforte, nell’immediato dopoguerra, alcuni ebrei sopravvissuti ai lager tentano di racimolare il denaro per andarsene negli Stati Uniti, ma la persona a cui si sono affidati potrebbe avere un passato da collaborazionista. Una commedia di taglio fiabesco per affrontare l’indicibile in modo leggero e profondo. La 5 (ch. 30) – Un amore improvviso : (film, 21:15) Due ex fidanzati sono costretti a collaborare nella gestione di una vigna che hanno ereditato insieme. Con Jack Wagner (Dominick Maron in “Beautiful”).

: (film, 21:15) Due ex fidanzati sono costretti a collaborare nella gestione di una vigna che hanno ereditato insieme. Con Jack Wagner (Dominick Maron in “Beautiful”). Cine 34 (ch. 34) – Loro chi? : (21:05) L’ingenuo David accetta l’invito di Marcello, cameriere appena conosciuto, a cenare con due belle ragazze. Fidarsi e’ bene, non fidarsi è meglio.

I programmi della sera in tv, 7 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – American Gangster (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La quattordicesima domenica del tempo ordinario (ch. 307/NOW)

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Come un tuono (film, 21:00) Ryan Gosling e Bradley Cooper in un dramma che lega due generazioni. Le vite di un criminale e di un poliziotto si legano fatalmente. 15 anni dopo, il passato si ripercuote sui loro figli.