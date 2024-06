TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 6 giugno 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 6 giugno 2024: prime serate dedicate all’80° anniversario dello sbarco in Normandia

TvBlog anche oggi, 6 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 6 giugno 2024: canali generalisti

Rai 3 – Che ci faccio qui (21:30) : Nel secondo capitolo di “Ti vengo a cercare” è ancora una volta Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro ad accompagnarlo tra i migranti, dentro storie di disagio abitativo e ingiustizia sociale, per mostrare al mondo lo sfruttamento degli ultimi.

(21:30) : Nel secondo capitolo di “Ti vengo a cercare” è ancora una volta Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro ad accompagnarlo tra i migranti, dentro storie di disagio abitativo e ingiustizia sociale, per mostrare al mondo lo sfruttamento degli ultimi. Canale 5 – Viola come il mare 2 (21.30) : Viola fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l’uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sara’ facile. Intanto, un omicidio sconvolge la vita di Turi.

(21.30) : Viola fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l’uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sara’ facile. Intanto, un omicidio sconvolge la vita di Turi. Tv8 – Spectre (21:30) Daniel Craig, Christoph Waltz e Monica Bellucci nel secondo ‘Bond’ di Sam Mendes. Un messaggio dal passato conduce 007 nel cuore di un’organizzazione segreta. Oscar per la canzone.

I programmi della sera in tv, 5 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il giorno più lungo (film 21.10) : Nel 1944 le forze alleate stanno preparando l’attacco alla costa francese: le condizioni meteorologiche sono pessime, ma Eisenhower decide di avviare le operazioni, non solo via mare, ma anche con un folto gruppo di paracadutisti mandati ad agire, in collaborazione con la resistenza locale, oltre le linee nemiche.

(film 21.10) : Nel 1944 le forze alleate stanno preparando l’attacco alla costa francese: le condizioni meteorologiche sono pessime, ma Eisenhower decide di avviare le operazioni, non solo via mare, ma anche con un folto gruppo di paracadutisti mandati ad agire, in collaborazione con la resistenza locale, oltre le linee nemiche. Twentyseven (ch. 27) – Il piccolo Lord (film, 21:15) : Dall’omonimo romanzo. New York, inizio del XXI secolo, un povero ragazzino scopre di aver ereditato il patrimonio del nonno in Inghilterra

(film, 21:15) : Dall’omonimo romanzo. New York, inizio del XXI secolo, un povero ragazzino scopre di aver ereditato il patrimonio del nonno in Inghilterra Focus (ch. 35) – D-Day: Sulle ali della vittoria (film, 21:10) L’offensiva delle forze britanniche e americane per liberare il mondo dalle barbarie naziste. Seguiamo per la Lo sbarco in Normandia da una prospettiva aerea.

I programmi della sera in tv, 5 giugno 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Cucina da incubo (ch. 108/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Casper (film, 22:35) Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(film, 22:35) Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Notting Hill (film, 22:50) Julia Roberts e Hugh Grant nell’amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood… e sboccia l’amore.