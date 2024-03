TvBlog anche oggi, 31 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 31 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Fatima

Rai 3 – Il borgo dei borghi (21:30) I borghi più belli d’Italia tornano a sfidarsi con “Il Borgo dei Borghi”, il programma di Rai Cultura che, anno dopo anno, conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese.

(21:30) I borghi più belli d'Italia tornano a sfidarsi con "Il Borgo dei Borghi", il programma di Rai Cultura che, anno dopo anno, conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Rete 4 – Cast Away (21.20): L'aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e si trova solo su un'isola deserta. Ora deve sopravvivere. Golden Globe a Tom Hanks..

I programmi della sera in tv, 31 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Mister Miliardo : (21:10) Il meccanico Guido Falcone eredita una fortuna da uno zio statunitense: per riuscire a ottenere quanto gli spetta dovrà andare in California e firmare delle carte. Ma il giovane ha paura di volare, e gli sgherri di John Cutler, avido esecutore testamentario, cercheranno in tutti i modi di ostacolare il suo viaggio attraverso gli States.

(21:10) Il meccanico Guido Falcone eredita una fortuna da uno zio statunitense: per riuscire a ottenere quanto gli spetta dovrà andare in California e firmare delle carte. Ma il giovane ha paura di volare, e gli sgherri di John Cutler, avido esecutore testamentario, cercheranno in tutti i modi di ostacolare il suo viaggio attraverso gli States. Cine 34 (ch. 34) – Vieni avanti cretino : (film, 21:10) Roma, anni '80. Pasquale, rilasciato dal carcere Regina Coeli, viene aiutato dal cugino a trovare un impiego onesto per reinserirsi nella società.

(film, 21:10) Roma, anni ’80. Pasquale, rilasciato dal carcere Regina Coeli, viene aiutato dal cugino a trovare un impiego onesto per reinserirsi nella società. Rai Movie (ch. 24) – Mister Miliardo

I programmi della sera in tv, 31 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – C’è ancora domani (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – I goonies (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW)- Lady in the water (film, 23:05) Fantasy con Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard. Proveniente dal mondo delle fiabe, una misteriosa creatura emerge dalle acque di una piscina condominiale