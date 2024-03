TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 30 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 30 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 30 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Se scappi, ti sposo

Rete 4 – Il Re dei Re (21:30) Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa che si sofferma sull’occupazione romana in Giudea.

I programmi della sera in tv, 30 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Se Dio vuole : (21:10) Tommaso De Luca, stimato cardiochirurgo, scopre che suo figlio Andrea ha deciso di farsi prete. Il giovane è uno studente di medicina, molto brillante e destinato, nei progetti del padre, a seguire le sue orme. Per cercare di dissuaderlo, senza farsi riconoscere, Tommaso incontra Don Pietro, il sacerdote che ha portato Andrea a seguire il percorso dei voti. Non mancheranno le sorprese.

I programmi della sera in tv, 30 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Instant Family (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 304/NOW) – Pets – Vita da animali (ch. 304/NOW)