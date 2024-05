TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 30 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 30 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 30 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Com’è umano lui (21:30) : Prima visione – Chi è stato Paolo Villaggio tutti lo sanno. I suoi personaggi, Fantozzi in primis, ma anche Fracchia o il professor Kranz fanno parte della cultura popolare del nostro Paese. Ma non tutti sanno come Paolo Villaggio è arrivato ad incarnare questi personaggi. Siamo negli anni ’60 e Genova è una delle capitali del triangolo industriale italiano.

(21:30) : Prima visione – Chi è stato Paolo Villaggio tutti lo sanno. I suoi personaggi, Fantozzi in primis, ma anche Fracchia o il professor Kranz fanno parte della cultura popolare del nostro Paese. Ma non tutti sanno come Paolo Villaggio è arrivato ad incarnare questi personaggi. Siamo negli anni ’60 e Genova è una delle capitali del triangolo industriale italiano. Rai 2 – BellaRai2 (21.15) : Rai 2 sarà la protagonista di “BellaRai2” uno speciale amarcord condotto da Pierluigi Diaco che la ripercorrerà attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti.

(21.15) : Rai 2 sarà la protagonista di “BellaRai2” uno speciale amarcord condotto da Pierluigi Diaco che la ripercorrerà attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti. La7 – Piazzapulita (21:20)

I programmi della sera in tv, 30 maggio 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Space Cowboys (21.15) :

(21.15) : La5 (ch. 30) – La leggenda di un amore: Cinderella (film, 21:10) :

(film, 21:10) : Cine 34 (ch. 34) – Tutti contro tutti (film, 21:05)

I programmi della sera in tv, 30 maggio 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Cucine da Incubo (ch. 108/NOW)

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Enea (film, 21:15)

(film, 21:15) Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – 30 anni in un secondo (film, 21:00)