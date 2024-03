TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 29 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 29 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Jungle Cruise

Rai 3 – Eleonora Abbagnato – Una stella che danza (21:30) Attraverso il repertorio inedito dei ricordi della sua infanzia e dei suoi spettacoli, con le testimonianze di amici, parenti e compagni d’arte, ma anche dei grandi artisti con cui Eleonora ha collaborato. Il documentario è un viaggio emozionante, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia dell’ artista – prima Étoile italiana dell’Opéra di Parigi – fino alla Soirée d’adieux, coronamento di ventotto anni di brillante carriera.

(21:30) Attraverso il repertorio inedito dei ricordi della sua infanzia e dei suoi spettacoli, con le testimonianze di amici, parenti e compagni d'arte, ma anche dei grandi artisti con cui Eleonora ha collaborato. Il documentario è un viaggio emozionante, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia dell' artista – prima Étoile italiana dell'Opéra di Parigi – fino alla Soirée d'adieux, coronamento di ventotto anni di brillante carriera. Canale 5 – Se potessi dirti addio (fiction, 21:35): Le vite della dottoressa Elena e del suo misterioso paziente senza nome si incrociano. Ma forse niente accade per caso, e i due hanno qualcosa che li lega.

I programmi della sera in tv, 29 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Italiani – Gabriella Ferri : (21:10) Nata a Roma nel 1942 nel celebre quartiere popolare di Testaccio, Gabriella Ferri è stata una delle più celebri e amate voci italiane, dagli anni ’60 in poi. A lei – diventata nell’immaginario collettivo, accanto al suo mito Anna Magnani, un’icona della romanità femminile – Rai Cultura dedica a pochi giorni dal 20° anniversario della morte, lo speciale di Pierluigi Castellano per il ciclo “Italiani”.

(21:10) Nata a Roma nel 1942 nel celebre quartiere popolare di Testaccio, Gabriella Ferri è stata una delle più celebri e amate voci italiane, dagli anni '60 in poi. A lei – diventata nell'immaginario collettivo, accanto al suo mito Anna Magnani, un'icona della romanità femminile – Rai Cultura dedica a pochi giorni dal 20° anniversario della morte, lo speciale di Pierluigi Castellano per il ciclo "Italiani". IRIS (ch. 22) – Fuga per la vittoria : (film, 21:15) L'ufficiale di un campo di prigionia nazista organizza una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri alleati.

(film, 21:15) L'ufficiale di un campo di prigionia nazista organizza una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri alleati. Twentyseven (ch. 27) – Il principe delle donne : (film, 21:05) Uno spietato playboy si innamora di Jacqueline, che presto diventerà il suo capo, ma scopre che la donna è in realtà una mangia uomini. Come reagirà?

I programmi della sera in tv, 29 marzo 2024: canali satellitari

Sky Uno/Sky Serie/Sky Cinema Uno (ch. 108/112/301/NOW) – Call my agent – Italia (ch. 108/112/301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Pets – Vita da animali (ch. 304/NOW)