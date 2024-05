TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 29 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 29 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Mancino Naturale (21:30) : Prima visione – Un piccolo calciatore e una mamma disposta a tutto: sono gli ingredienti del film di Salvatore Allocca. Nel cast, Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Alessandro Bressanello

Italia 1 – Dolittle (21.15) : Nell'epoca vittoriana Il famoso dottor Dolittle parla con gli animali. Un giorno viene chiamato in servizio dalla regina Vittoria in cerca di una cura miracolosa.

La7 – Inside D-Day: 1944-2024 (21:20) Ricordi, approfondimenti, immagini, per celebrare l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, azione degli Americani che segno' la svolta per la fine della Seconda Guerra Mondiale.

I programmi della sera in tv, 29 maggio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Art Night (21.15) : Da Arezzo a Rimini, dalla Valtiberina all’Adriatico, passando per Sansepolcro, Monterchi e Urbino: è la Piero’s Trail, la pista di Piero, come gli anglosassoni hanno chiamato il percorso che unisce i luoghi di Piero della Francesca e dei suoi capolavori. Una pista seguita da Emanuela Avallone e Linda Tugnoli, che firma anche la regia, in “Il viaggio di Piero”, prodotto da Rai Cultura.

La5 (ch. 30) – Sex and the city 2 (film, 21:10) : Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha sono sposate, con figli e con un'eta' da mascherare. E hanno proprio bisogno di un viaggio da sogno ad Abu Dhabi.

Cine 34 (ch. 34) – Figli (film, 21:05) La lotta quotidiana per la sopravvivenza delle coppie con figli nell'Italia contemporanea. Dal monologo di M. Torre "I figli ti invecchiano"

I programmi della sera in tv, 29 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Amarcord (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Le spie (film, 21:00) Action-comedy con Eddie Murphy e Owen Wilson. Un agente federale si allea con un pugile per recuperare il prototipo di un aereo da ricognizione finito nelle mani di un trafficante d’armi

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Paddington 2 (film, 23:05) Seconda avventura per l'orso pasticcione affiancato da Hugh Grant. Paddington insegue il misterioso ladro che ha rubato un antico libro destinato alla zia Lucy.