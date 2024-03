TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 28 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 28 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 28 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Splendida Cornice

Italia 1 – Le Iene presentano Inside

Tv8 – Spider-Man: Far from home (film, 21:35): Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson nel cinecomic da oltre un miliardo di dollari d’incasso. L’uomo ragno affronta gli elementali al fianco dell’eroe di una terra parallela.

I programmi della sera in tv, 28 marzo 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Cavalleria rusticana : (21:10) Dal Teatro Comunale di Bologna, Rai Cultura propone “Cavalleria rusticana” di Mascagni, nell’allestimento firmato da Emma Dante, in onda giovedì 28 marzo alle 21.15 su Rai 5. Sul podio, Michele Mariotti. Nel cast, Marco Berti, Carmen Topciu e Gezim Myshketa. Regia tv di Arnalda Canali..

Twentyseven (ch. 27) – Corsari : (film, 21:15) Giamaica, secolo XVII. Morgan e' in possesso di una delle tre parti di una mappa che porta a un tesoro. Le rimanenti sono nelle mani del malvagio Dawg.

La5 (ch. 30) – The Perfect man : (film, 21:15) Dopo ogni delusione amorosa della madre single, Holly e' costretta a seguirla e traslocare sempre. Decide cosi' di trovarle l'uomo perfetto.

I programmi della sera in tv, 28 marzo 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express (ch. 108/NOW)

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Sapore di mare (ch. 303/NOW)