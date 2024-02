TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 28 febbraio 2024

TvBlog anche oggi, 28 febbraio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 28 febbraio 2024: canali generalisti

Rai 1 – La TV fa 70

Rai 2 – Mare Fuori

NOVE – Stargate – La porta delle stelle

I programmi della sera in tv, 28 febbraio 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) – Moonfall (film, 21:10): Una missione spaziale a cui prendono parte gli astronauti Jocinda Fowley e Brian Harper finisce in tragedia con la morte di un collega. Al rientro sulla Terra, Harper, che era al comando della missione, viene congedato per negligenza e lascia la Nasa.Dieci anni dopo, il commesso di fast food K.C. Houseman, appassionato di astrofisica, nota che la traiettoria lunare negli ultimi anni ha modificato velocemente il suo corso abituale e potrebbe avere effetti apocalittici sul nostro pianeta. In seguito a un terrificante tsunami, l’agenzia aerospaziale americana organizza in fretta una missione sulla Luna per cercare di riallineare la traiettoria del satellite, e la affida proprio all’unico in grado di affrontare un viaggio di questo tipo.

IRIS (ch. 22) – Dove osano le aquile (film, 21:10): Il comandante britannico Smith deve liberare un generale americano imprigionato in un inaccessibile castello sulle Alpi bavaresi.

(film, 21:10): Il comandante britannico Smith deve liberare un generale americano imprigionato in un inaccessibile castello sulle Alpi bavaresi. La5 (ch. 30) – Notting Hill (film, 21:10): Un colpo di fulmine folgora un timido libraio londinese e la piu’ famosa diva di Hollywood. Potra’ funzionare? Cult movie romantico con Hugh Grant e Julia Roberts..

I programmi della sera in tv, 28 febbraio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – L’ordine del tempo (film, 21:15) Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la terra.

(film, 21:15) Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la terra. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – La fabbrica di cioccolato (film, 21:00) Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni ’70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell’eccentrico Willy Wonka.

(film, 21:00) Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni ’70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell’eccentrico Willy Wonka. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Mangia, prega, ama (film, 21:00) Alla ricerca della felcitià con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l’uomo dei sogni.