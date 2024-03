TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 27 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 27 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 27 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Cosa sarà

Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania

Italia 1 – Joker

I programmi della sera in tv, 27 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV : (21:10) Comicità di pancia, immediata. Così è stato catalogato a più riprese il lavoro di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Un lavoro che parte da molto lontano, dalla Sicilia degli spettacoli di piazza, nel caso di Franco, e dei teatrini di avanspettacolo, nel caso di Ciccio.

(21:10) Comicità di pancia, immediata. Così è stato catalogato a più riprese il lavoro di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Un lavoro che parte da molto lontano, dalla Sicilia degli spettacoli di piazza, nel caso di Franco, e dei teatrini di avanspettacolo, nel caso di Ciccio. Canale 20 (ch. 20) – Mission: Impossible : (film, 21:15) Primo capitolo della saga cult con Tom Cruise. Ethan Hunt deve recuperare una lista su un floppy disk, che rivela le identità dei piu’ agguerriti agenti segreti.

(film, 21:15) Primo capitolo della saga cult con Tom Cruise. Ethan Hunt deve recuperare una lista su un floppy disk, che rivela le identità dei piu’ agguerriti agenti segreti. La5 (ch. 30) – Shall we dance : (film, 21:05) John Clark ha alle spalle vent’anni di matrimonio e una vita monotona. Solo la passione per il ballo gli ridarà la gioia di vivere.

I programmi della sera in tv, 27 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Baywatch (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Flashdance (ch. 307/NOW)