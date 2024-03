TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 26 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 26 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 26 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Dalla strada al palco

Canale 5 – Incastrati

Tv8 – 4 Ristoranti

I programmi della sera in tv, 26 marzo 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Un sapore di ruggine e ossa : (film, 21:10) L’incontro di due vite ferite che insieme, forse, riescono a guarire: Stephanie ha perso le gambe in un incidente, Ali si arrangia in tutti i modi per crescere il suo bambino. Parte da qui l’intreccio al centro del film di Jacques Audiard.

(film, 21:10) L’incontro di due vite ferite che insieme, forse, riescono a guarire: Stephanie ha perso le gambe in un incidente, Ali si arrangia in tutti i modi per crescere il suo bambino. Parte da qui l’intreccio al centro del film di Jacques Audiard. IRIS (ch. 22) – Appaloosa : (film, 21:15) Appaloosa, cittadina senza legge e bersaglio dei soprusi di un proprietario terriero, verra’ destabilizzata dall’arrivo di un’attraente vedova.

(film, 21:15) Appaloosa, cittadina senza legge e bersaglio dei soprusi di un proprietario terriero, verra’ destabilizzata dall’arrivo di un’attraente vedova. Twentyseven (ch. 27) – …e alla fine arriva Polly : (film, 21:10) Quando Reuben, durante la luna di miele viene tradito dalla moglie, comincia a frequentare Polly, una sua ex compagna di classe incontrata casualmente a una festa.

I programmi della sera in tv, 26 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Greenland (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Paw Patrol: il Super Film (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Quel mostro di suocera (ch. 307/NOW)