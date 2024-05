TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 26 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 26 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 26 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Carosello Carosone (21:30) : Geniale, rivoluzionario e antidivo, l’uomo si ritira dalle scene non ancora quarantenne, al vertice del suo successo, dopo aver creato uno stile musicale innovativo, fatto di suggestioni africane, swing americano e profonde radici napoletane che, a cento anni dalla nascita, fa ancora ballare il mondo

(21.15) : Un’inchiesta esclusiva sul mercato dei sondaggi in Italia: chi sono i padroni, quali rapporti hanno con i partiti, quali segreti nascondono, con quali conflitti di interessi lavorano? Tv8 – Senna (20.35) Premio del pubblico al Sundance per il documentario sull’indimenticato campione brasiliano di Formula Uno, Ayrton Senna, raccontato attraverso i filmati inediti forniti dalla famiglia.

I programmi della sera in tv, 26 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Single ma non troppo (film, 21.10) : Il solco di “Single ma non troppo” è chiaramente tracciato da “Sex and the City” e i suoi derivati: si ride, ma si riflette anche sulla qualità consumistica che troppo spesso accompagna, ai giorni nostri, le relazioni amorose.

I programmi della sera in tv, 26 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – LOL – Pazza del mio migliore amico (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Shazam! Furia degli Dei (film, 21:00) Zachary Levi e Helen Mirren nel secondo cinecomic sul supereroe DC. La “Shazamiglia” torna in azione per contrastare le figlie di Atlante

(film, 21:00) Zachary Levi e Helen Mirren nel secondo cinecomic sul supereroe DC. La “Shazamiglia” torna in azione per contrastare le figlie di Atlante Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Una sirena a Parigi (film, 21:00) Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante.