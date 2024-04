TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 26 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 26 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 26 aprile 2024: canali generalisti

(21.30) Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a Fiorello), i talent.. Rai 2 – Diabolik (film, 21:20) : Il re del terrore, dal fumetto al film: in prima visione, la recente trasposizione cinematografica di “Diabolik”, realizzata dai Manetti Bros, in una produzione Mompracem con Rai Cinema.

I programmi della sera in tv, 26 aprile 2024: canali tematici

I programmi della sera in tv, 26 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW)- Tu mi nascondi qualcosa (film, 21:00) Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto in una commedia sull’infedelta’ fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita