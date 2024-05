TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 23 maggio 2024: su Rai 5 il concerto in ricordo delle vittime di Capaci e via D’Amelio

TvBlog anche oggi, 23 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 23 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Mascaria (21:30) In occasione della Giornata della Legalità. Nel film, il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane) il quale, a seguito di una sua denuncia, viene delegittimato moralmente dai suoi avversari subendo per questo l’abbandono sociale, economico e istituzionale.

Rai 3 – Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell'anima (21.30) : un'occasione per osservare il Maestro dietro le quinte e durante le prove, e interrogarlo nel suo rapporto con la musica e con i musicisti, con le parole e le sue passioni.

NOVE – Comedy Match (21.30) Due squadre di comedians si sfidano a colpi di risate.

I programmi della sera in tv, 23 maggio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Insieme – Per non dimenticare (film, 21.10) A 32 anni dall’attentato che uccise il magistrato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, moglie di Falcone e magistrato, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, Rai Cultura ripropone, il concerto “Insieme per non dimenticare” registrato nel 2018 per 26° anniversario della strage di Capaci, in onore degli Angeli Custodi di Capaci e via D’Amelio.

La 5 (ch. 30) – Bold Pilot – Leggenda di un campione (film, 21:15) : Da una storia vera. L'emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con Bold Pilot, uno splendido cavallo, cambierà la sua vita.

Rai Storia (ch. 54) – Francesca Morvillo – Donna di legge (film, 22:10) : In occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita insieme al marito e agli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, Rai Cultura le dedica uno Speciale. L'attività di Francesca Morvillo viene analizzata dalla storica Giovanna Fiume e dalla giurista Paola Maggio ed è arricchita dalle testimonianze dai magistrati Francesco Messineo e Toti Salvago, suoi compagni di studio e colleghi.

I programmi della sera in tv, 23 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Biancaneve (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tartarughe Ninja – Caos mutante (film, 21:00) Uno strabiliante action d’animazione targato Nickelodeon, che racconta la genesi delle mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Cucine da incubo (21:15) A Tursi, in provincia di Matera, si trova il ristorante "Il Limoncello". Antonino ha il duro compito di far ritrovare al titolare la retta via per scongiurare il fallimento.