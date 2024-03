TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 25 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 25 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Le indagini di Lolita Lobosco

Canale 5 – Grande Fratello (21:30) Finale della diciassettesima edizione. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro.

(21:30) Finale della diciassettesima edizione. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Rai 3 – Dottori in corsia (23:15): Dottori in corsia seguirà in ogni puntata le storie di due piccoli pazienti, muovendosi sia tra le corsie dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza a livello europeo, che nella quotidianità delle famiglie, indagando l’impatto della malattia nella vita di tutti i giorni come anche il miracolo della medicina odierna.

Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice, torna anche in questi episodi ad accompagnare i famigliari e lo staff medico nel racconto della lotta alla malattia riportando sempre al centro i bambini e i ragazzi, con le loro aspirazioni per il futuro e le loro passioni. Questa settimana le storie di Mattia e Gianmarco.

I programmi della sera in tv, 25 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie delle nostre città : (21:10) Una Torre Pendente che sta su senza neanche sapere come e una piazza tanto bella da essere chiamata Piazza dei Miracoli. Pisa – dove ovunque si respira la gloria di una città che per secoli si è contesa il ruolo di Repubblica Marinara più potente con Genova, Venezia e Amalfi – è la protagonista di “Storia delle nostre città”

(21:10) Una Torre Pendente che sta su senza neanche sapere come e una piazza tanto bella da essere chiamata Piazza dei Miracoli. Pisa – dove ovunque si respira la gloria di una città che per secoli si è contesa il ruolo di Repubblica Marinara più potente con Genova, Venezia e Amalfi – è la protagonista di “Storia delle nostre città” La5 (ch. 30) – Ordinary Love : (film, 21:20) Film drammatico-sentimentale con Liam Neeson e Lesley Manville. Una coppia di mezz’eta’ si ritrova a dover affrontare la malattia.

(film, 21:20) Film drammatico-sentimentale con Liam Neeson e Lesley Manville. Una coppia di mezz’eta’ si ritrova a dover affrontare la malattia. Cine 34 (ch. 34) – Il commissario Lo Gatto : (film, 21:10) Il commissario Lo Gatto, appena trasferito per punizione nell’isola di Favignana, indaga su un misterioso omicidio.

I programmi della sera in tv, 25 marzo 2024: canali satellitari

Sky Tg24 (ch. 100/500/NOW) – Stories (ch. 100/500/NOW)

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – I tre moschettieri – D’artagnan (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Uno (ch. 307/NOW) – Poli opposti (ch. 307/NOW)