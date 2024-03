TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 23 marzo 2024: al via il serale della ventitreesima edizione di Amici.

TvBlog anche oggi, 23 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 23 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Todo Modo

Italia 1 – Kung Fu Panda (film, 21:15): Un giovane panda goffo e pasticcione ha un grande sogno: diventare un eroe del Kung Fu. Un giorno viene chiamato alla scuola del grande Maestro Shifu.

I programmi della sera in tv, 23 marzo 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare : (film, 21:10) Laurel è un’astuta consulente finanziaria che, stanca di subire ingiustizie sessiste, escogita un ingegnoso piano di rivalsa

I programmi della sera in tv, 23 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Matilda 6 mitica (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Tutto tutto niente niente (ch. 309/NOW)