TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 22 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 22 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 22 maggio 2024: canali generalisti

Italia 1 – Il principe cerca figlio (21:30) Dopo 30 anni il principe Akeem torna a New York perche’ ha scoperto di avere un figlio che vuole designare come suo erede. La vita di tutta la famiglia verra’ sconvolta.

(21:30) Dopo 30 anni il principe Akeem torna a New York perche’ ha scoperto di avere un figlio che vuole designare come suo erede. La vita di tutta la famiglia verra’ sconvolta. La7 – La7 ricorda: Capaci 23 maggio 1992 (21.30) : Our Godfather: la vera storia di Tommaso Buscetta / Vi perdono ma – Il film di Mark Franchetti e Andrew Meier su Buscetta / Claudio Bonivento firma la storia della strace di Capaci.

(21.30) : Our Godfather: la vera storia di Tommaso Buscetta / Vi perdono ma – Il film di Mark Franchetti e Andrew Meier su Buscetta / Claudio Bonivento firma la storia della strace di Capaci. NOVE – L’amore bugiardo – Gone Girl (21.40) La scomparsa di una donna fa sospettare del marito finchè incredibili retroscena non porteranno a galla la verita’

I programmi della sera in tv, 21 maggio 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Babe – Maialino coraggioso (film, 21.10) Il maialino Babe, dopo essersi salvato dal macello, vive una fantastica avventura insieme agli altri animali di una fattoria.

(film, 21.10) Il maialino Babe, dopo essersi salvato dal macello, vive una fantastica avventura insieme agli altri animali di una fattoria. Cine 34 (ch. 34) – Troppo forte (film, 21:15) : Dopo l’ennesimo provino andato male, lo stuntman Oscar, su consiglio di uno strampalato avvocato, tenta un modo alternativo di diventare ricco.

(film, 21:15) : Dopo l’ennesimo provino andato male, lo stuntman Oscar, su consiglio di uno strampalato avvocato, tenta un modo alternativo di diventare ricco. Rai Storia (ch. 54) – Inimitabili (film, 21:10) : Poeta, scrittore, drammaturgo, Marinetti – uno dei protagonisti della scena artistica e culturale del Novecento – fondando il Futurismo ha dato il là a un movimento d’avanguardia che, a partire dal 1909, anno di pubblicazione del primo manifesto futurista, ha influenzato tutte le arti. “Marinetti. Il futurista” è il titolo della puntata di “Inimitabili”, la serie di Rai Cultura con Edoardo Sylos Labini

I programmi della sera in tv, 22 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Ubriachi d’amore (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La verità, vi spiego, sull’amore (film, 21:00) Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita

(film, 21:00) Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita Sky Arte (ch. 123/NOW) – Mika – Sinfonia Pop (film 21:00) Mika conferma la sua versatilita’ e le sue incredibili doti di artista in un concerto al Teatro Sociale di Como. Il repertorio del cantante e’ rimodellato e riproposto in chiave classica.