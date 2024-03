TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 21 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – La mafia uccide solo d’estate

Italia 1 – Le iene presentano Inside (film, 21:15): La iena Antonino Monteleone conduce una nuova inchiesta sulla strage di Erba.

(film, 21:15): La iena Antonino Monteleone conduce una nuova inchiesta sulla strage di Erba. Tv8 – Un amore a 5 stelle (film, 21:35) Romantica commedia con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un candidato al Senato si innamora di una cameriera, ma ha paura che la love story possa compromettere la sua carriera politica.

I programmi della sera in tv, 21 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – House of Gucci : (film, 21:10) Milano, anni 70. Il matrimonio di Patrizia Reggiani con Maurizio Gucci innesca una spirale di eventi che segnano il destino di una delle dinastie della moda italiana.

(film, 21:10) Milano, anni 70. Il matrimonio di Patrizia Reggiani con Maurizio Gucci innesca una spirale di eventi che segnano il destino di una delle dinastie della moda italiana. Twentyseven (ch. 27) – Giù le mani dalle nostre figlie : (film, 21:05) Tre liceali stringono un patto segreto: perdere la verginita’ al ballo di fine anno. I loro genitori si getteranno in una goffa lotta contro il tempo per impedirglielo.

I programmi della sera in tv, 21 marzo 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express – La rotta del dragone (ch. 108/NOW) –

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Good House (ch. 302/NOW) –