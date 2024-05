TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 21 maggio 2024: su Canale 5 seconda puntata de Il Volo – Tutti per uno.

I programmi della sera in tv, 21 maggio 2024: canali generalisti

Canale 5 – Il Volo – Tutti per uno (21:40) Ospiti della seconda puntata:Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

TV8 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef (21.30) : Alessandro Borghese apre le porte del suo ristorante milanese a Martina Colombari e Alessandro Costacurta che si sfideranno ai fornelli. Ospite: Costantino della Gherardesca.

(21.30) : Alessandro Borghese apre le porte del suo ristorante milanese a Martina Colombari e Alessandro Costacurta che si sfideranno ai fornelli. Ospite: Costantino della Gherardesca. NOVE – La vera storia della Uno bianca (21.30) Per ben 8 anni, dal 1987 al 1994, la banda della Uno bianca ha ucciso diverse persone innocenti. Una storia efferata e brutale con assassini spietati ed errori giudiziari e investigativi.

I programmi della sera in tv, 21 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Navigator (film, 21.10) Il piccolo David è stato prelevato dagli alieni e portato su un pianeta lontano. Poche ore dopo viene riportato a casa, ma nel frattempo sulla Terra sono passati otto anni. Il ragazzino è in contatto telepatico con la navicella che lo aveva ospitato, che intanto ha avuto un’incidente ed è stata prelevata dalla Nasa che la sta studiando. Ragazzino e astronave vengono tenuti prigionieri: servirà liberarsi per rimandare il razzo sul suo pianeta e sistemare la vita di David..

Twentyseven (ch. 27) – Mamma ho preso il morbillo (film, 21:15) : Terzo capitolo della saga. Alex è a letto con il morbillo e una banda di malfattori vuole rubare un microchip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo.

(film, 21:15) : Terzo capitolo della saga. Alex è a letto con il morbillo e una banda di malfattori vuole rubare un microchip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. La5 (ch. 30) – Sex and the city (film, 21:15) : Le quattro ex ragazze sono tornate. Ormai in eta’ matura, le amiche sono alle prese con nuove avventure. Con S. Parker, K. Cattrall.

I programmi della sera in tv, 21 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Erin Brockovich – Forte come la verità (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Il fuoco del peccato (film, 21:00)

(film, 21:00) Sky Cinema Romance (ch. 308/NOW) – Ghost – Fantasma (film 21:00)