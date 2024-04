TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 aprile 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 21 aprile 2024: in seconda serata su Rai 3 torna “L’avversario” con Marco Tardelli.

TvBlog anche oggi, 21 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 aprile 2024: canali generalisti

Rai 3 – Report (20.55) Tornano le inchieste di Report, in apertura di puntata l’accordo Italia-Albania per la gestione dei migranti.

NOVE – Che tempo che fa (19:30) : Tra gli ospiti dei puntata Renato Zero, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana Roberto Saviano, autore del nuovo libro "Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss" Roberto Bolle, star indiscussa della danza mondiale

Rai 3 – L'Avversario : (23:30): Gigi Riva, Paolo Maldini, Bruno Giordano, Luciano Spalletti – ma con una prospettiva nuova: il racconto dei loro più acerrimi avversari, siano essi persone in carne ed ossa o demoni interiori. Storie ricche di aneddoti inediti, ricordi mai confessati, piacevoli e dolorosi, con una narrazione avvincente arricchita dalle preziose immagini delle Teche Rai e da interviste esclusive ad amici, colleghi e familiari degli sportivi.

I programmi della sera in tv, 21 aprile 2024: canali tematici

IRIS (ch. 21) – Vi presento Christopher Robin : (film, 21:10) Biopic sull’autore di Winnie-the-Pooh: la nascita di uno dei maggiori successi letterari di sempre. Con Domhnall Gleeson e Margot Robbie.

La 5 (ch. 30) – Cambiare per amore (film, 21:15) Una giovane designer che lavora a N.Y. viene licenziata e ritorna a lavorare nell'azienda di traslochi di famiglia, dove conosce Scott.

I programmi della sera in tv, 21 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Barbie (21:15) Margot Robbie e Ryan Gosling nel film campione d’incassi di Greta Gerwig, candidato a 8 Oscar. Afflitta da pensieri umani, Barbie lascia Barbieland per avventurarsi nel mondo reale.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Se sposti un posto a tavola (ch. 307/NOW)