TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 marzo 2024

I programmi della sera in tv, 20 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ennio

Canale 5 – Michelle Impossible (film, 21:35): Ultima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker con Katia Follesa, Scintilla, Andrea Pucci e Alessandro Betti. Ospiti della puntata Mika, Biagio Antonacci, Claudio Amendola e Max Angioni.

I programmi della sera in tv, 20 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV : (21:20) Il rivoluzionario della canzone italiana, non solamente a livello musicale: riparte da Domenico Modugno la nuova serie di “Storie della Tv”, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la Tv italiana, raccontata da Aldo Grasso e dai suoi testimoni.

Rai Movie (ch. 24) – Il ritratto del Duca : (film, 21:15) Londra, 1961. Kempton, tassista sessantenne, organizza il furto del ritratto del Duca di Wellington dalla National Gallery. Riuscirà a farla franca?

(film, 21:15) Londra, 1961. Kempton, tassista sessantenne, organizza il furto del ritratto del Duca di Wellington dalla National Gallery. Riuscirà a farla franca? La 5 (ch. 30) – C'è post@ per te : (film, 21:15) Tom Hanks e Meg Ryan insieme in una commedia ormai divenuta un cult. Kathleen e Joe sono rivali in affari, ma un giorno, tutto cambia.

I programmi della sera in tv, 20 marzo 2024: canali satellitari

