TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 aprile 2024

I programmi della sera in tv, 20 aprile 2024: canali generalisti

Rai 3 – Le Ragazze (21:45) Ad aprire la puntata sarà come di consuetudine la decana, una Ragazza degli anni ‘50: Mira Micozzi, classe 1937. Mira, nata nel cuore di Roma, vicino al Pantheon, a 7 anni perde il padre, il partigiano Emidio Micozzi: è uno dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine, l’eccidio nazista del 24 marzo 1944.

(21:30) : Il sindaco Peppone si candida nelle liste del Fronte Popolare per le elezioni del 1953. Vince ma preferisce restare in paese. La7 – In altre parole : (20:35): Massimo Gramellini conduce il roto-talk in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura. Tra gli ospiti Achille Occhetto ultimo segretario del Partico comunista Italiano e primo del PdS, Isabella Ragonese che è tra i protagonisti di Il Re la serie tv di Sky e NOW. Vera Gheno, Donato Carrisi e Dario Fabbri direttore di Domino.

I programmi della sera in tv, 20 aprile 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Per fortuna che c’è Riccardo : (film, 21:10) I trucchi per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale e tutte le avventure che un amore deve fronteggiare per sopravvivere a se stesso. Li svela Riccardo Rossi in “L’amore è un gambero” per il ciclo teatrale “Per fortuna che c’è Riccardo”.

(film, 21:15) Ispirato a un fatto di cronaca, racconta di un poliziotto incaricato di sorvegliare un pericoloso criminale ricoverato in ospedale. Twentyseven (ch. 27) – Chi più spende… più guadagna! (film, 21:15) Per poter ereditare 300 milioni di dollari, un giocatore di baseball di colore, deve spenderne 30, in beni non durevoli, nel giro di un mese.

I programmi della sera in tv, 20 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Nonno questa volta è guerra (21:00) Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che fara’ di tutto per riconquistare il suo spazio.

(21:00) Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che fara’ di tutto per riconquistare il suo spazio. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Ghost – Fantasma (ch. 307/NOW)