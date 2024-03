TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 2 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 2 marzo 2024: su Rai Storia il film di Roberto Rossellini in versione restaurata.

TvBlog anche oggi, 2 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 2 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Rischiatutto ’70

Rai 2 – Mondiali Indoor di Atletica

Canale 5 – C’è posta per te (21:35): Gli ospiti di questa puntata sono Lorella Cuccarini e l’attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo.

I programmi della sera in tv, 2 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – (ch. 54) – Roma Città Aperta

Cine 34 (ch. 34) – Cornetti alla crema (film, 21:15): Un sarto, Lino Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, Edwige Fenech. Essendo sposato, fingerà di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identità.

I programmi della sera in tv, 2 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – 2 matrimoni alla volta (film, 21:15) Sequel della commedia francese “alibi.com”. Dopo aver liquidato la sua ‘agenzia di bugie’, Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sarà costretto a inscenare un ultimo alibi.

(film, 21:15) Sequel della commedia francese "alibi.com". Dopo aver liquidato la sua 'agenzia di bugie', Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sarà costretto a inscenare un ultimo alibi.

(film, 21:00) Angelina Jolie e Clive Owen in un travolgente dramma romantico. Una donna benestante ma annoiata, abbandona le comodità borghesi per intraprendere un’azione umanitaria in Africa Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – La matassa (film, 21:00) Con Ficarra e Picone. Una lite familiare ha diviso due cugini per oltre vent’anni, ma una serie di circostanze concede loro la possibilità di riconciliarsi.