I programmi della sera in tv, 2 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ti odio, anzi no ti amo

Rai 2 – Belve (21:30) Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè i primi ospiti della nuova stagione di “Belve”.

(21:30) Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè i primi ospiti della nuova stagione di "Belve". Italia 1 – Le Iene (21.20): In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Franco Antonello insieme a suo figlio Andrea, un ragazzo di 31 anni autistico dalla nascita, saliranno sul palco della trasmissione con il fine di sensibilizzare sulla consapevolezza e la comprensione dello spettro autistico. La loro storia, nota al pubblico dal 2010 grazie ai servizi di Giulio Golia, sarà raccontata anche in puntata

I programmi della sera in tv, 2 aprile 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – The Father – Nulla è come sembra : (21:10) Al centro del dramma, che si svolge in un elegante appartamento di Londra ed è raccontato con la suspence di un thriller, la vita di Anthony, ottantenne affetto da demenza senile che progressivamente perde la memoria. Nella sua mente luoghi e oggetti del passato si confondono a quelli del presente. I rapporti con la figlia Anne – una bravissima Olivia Colman – e con le persone che si prendono cura di lui si intrecciano ad altre relazioni e ad altri personaggi, creando un corto circuito temporale e un’atmosfera da mistery.

(film, 21:05) La commovente vicenda di un cane di razza Akita che per 10 lunghi anni attese ogni giorno il padrone alla stazione nella speranza di vederlo scendere dal treno. Cine 34 (ch. 34) – Totò e Peppino divisi a Berlino : (film, 21:05) Commedia degli equivoci con Totò e Peppino. Totò accetta per denaro di farsi processare al posto di un criminale nazista di cui è il sosia.

(film, 21:05) La commovente vicenda di un cane di razza Akita che per 10 lunghi anni attese ogni giorno il padrone alla stazione nella speranza di vederlo scendere dal treno. Cine 34 (ch. 34) – Totò e Peppino divisi a Berlino : (film, 21:05) Commedia degli equivoci con Totò e Peppino. Totò accetta per denaro di farsi processare al posto di un criminale nazista di cui è il sosia.

I programmi della sera in tv, 2 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il buongiorno del mattino (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Show Dogs – Entriamo in scena (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Drama (ch. 307/NOW)- Mi chiamo Sam (film, 21:00) Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfiffer e Laura Dern in un commovente film sui rapporti familiari. Un’avvocatessa aiuta un padre disabile ad ottenere la custodia della figlia.