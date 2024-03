TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 19 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 19 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 19 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Studio Battaglia

Rai 3 – Petrolio (21:20): La ricerca della felicità può passare anche per un farmaco? La diffusione degli psicofarmaci è in costante aumento in tutto il mondo, e il rischio che siano a disposizione anche senza prescrizione medica rende praticamente incontrollabile il traffico di queste sostanze.

(21:20): La ricerca della felicità può passare anche per un farmaco? La diffusione degli psicofarmaci è in costante aumento in tutto il mondo, e il rischio che siano a disposizione anche senza prescrizione medica rende praticamente incontrollabile il traffico di queste sostanze. Canale 5 – Incastrati (film, 21:35): Due cognati imbranati, Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) finiscono nelle grinfie della mafia pur di trovarsi un alibi per un omicidio che non hanno commesso.

I programmi della sera in tv, 19 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Sette minuti dopo la mezzanotte : (film, 21:20) Da quando sua madre si è ammalata, il piccolo Conor vive con la nonna: è triste, confuso e deriso dai suoi coetanei. Ma una notte, sette minuti dopo la mezzanotte, un albero del giardino si trasforma in una creatura mostruosa e lo chiama per raccontargli tre storie: il ragazzino, in cambio, dovrà raccontarne una lui.

(film, 21:20) Da quando sua madre si è ammalata, il piccolo Conor vive con la nonna: è triste, confuso e deriso dai suoi coetanei. Ma una notte, sette minuti dopo la mezzanotte, un albero del giardino si trasforma in una creatura mostruosa e lo chiama per raccontargli tre storie: il ragazzino, in cambio, dovrà raccontarne una lui. Cine 34 (ch. 34) – Tutta colpa di Freud : (film, 21:15) Il caos dei sentimenti ha invaso le vite di tre sorelle. Per fortuna papa' e' uno psicoterapeuta. Una commedia di Paolo Genovese con Giallini, Gassman e Foglietta.

I programmi della sera in tv, 19 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Truman Show (ch. 302/NOW) –

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Ufficiale e gentiluomo (ch. 302/NOW) –