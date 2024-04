TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 19 aprile 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 19 aprile 2024: Anche la versione “Generations” di The Voice volge al termine.

I programmi della sera in tv, 19 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – The Voice Generations (21:30) E’ arrivato il momento della finale nello spin-off di “The Voice”, presentato sempre da Antonella Clerici, in cui a sfidarsi sono famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica.

Rai 2 – Freaks Out (21:30) : L'impresario Israel gestisce un piccolo circo composto da quattro giovani mutanti, dotati ciascuno di un superpotere. L'uomo li convince a seguirlo negli Stati Uniti, ma poco prima della partenza viene catturato dai nazisti. I suoi "artisti" dovranno organizzarsi, ma c'è chi vorrebbe servirsi di loro per scopi bellici. Visionario e innovativo, il film non delude l'attesa dei tanti che avevano apprezzato il primo lavoro del giovane autore

Italia 1 – Il richiamo della foresta : (21:30): La magia del digitale nella trasposizione live action del classico di Jack London, con Harrison Ford. La straordinaria amicizia tra un cane da slitta e il suo padrone.

I programmi della sera in tv, 19 aprile 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Tora, Tora, Tora : (film, 21:10) Gli Stati Uniti, allo scopo di rinforzare la propria presenza militare nel Pacifico, hanno deciso di trasferire il comando della propria flotta da San Diego alle Hawaii. Il Giappone, fino allora non in guerra con l’America, metterà in atto un imponente attacco aereo, prendendo completamente alla sprovvista le forze statunitensi.

IRIS (ch. 21) – Salvate il soldato Ryan (film, 21:25) Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l'unico superstite: il soldato Ryan.

Cine 34 (ch. 34) – Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (film, 21:15) Film in due divertenti episodi incentrati entrambi sul tema dell'occulto. I protagonisti sono rispettivamente Lino Banfi e Johnny Dorelli.

I programmi della sera in tv, 19 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – DC League of Super-Pets (21:00) Cinecomic d’animazione con le voci di Lillo e Maccio Capatonda. Krypto, il cane di Superman, raduna una banda di animali per salvare il suo padrone e gli altri supereroi del mondo DC.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Ghost – Fantasma