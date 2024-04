TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 18 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 18 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 18 aprile 2024: canali generalisti

Rai 2 – Vicino all’orizzonte (21:30) Trasposizione cinematografica di un romanzo tedesco di grande successo che racconta una storia vera. I due protagonisti sono la diciottenne Jessica, estroversa e aperta alle possibilità che gli riserva la vita, e Danny, bello, affascinante e in apparenza sicuro di sé. Ma dietro quella maschera da ragazzo perfetto si nasconde un doloroso segreto.

I programmi della sera in tv, 18 aprile 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Entrapment : (film, 21:10) Furti sensazionali e due fulgidi protagonisti per “Entrapment”. Lui (Sean Connery) è Mac, ladro imprendibile e ambizioso che ruba opere d’arte di valore inestimabile per tenersele. Gin, invece, interpretata da Catherine Zeta-Jones, è una detective e lavora per un’importante compagnia di assicurazioni che la incarica di incastrare l’uomo. Per riuscirci si fa passare per ladra e gli propone un colpo grosso. Lui la scopre ed è solo l’inizio.

I programmi della sera in tv, 18 aprile 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Pechino Express – La rotta del dragone (21:15) Su una suggestiva spiaggia di Negombo, Costantino dà il benvenuto ai viaggiatori e inaugura la prima tappa in Sri Lanka. Le coppie percorreranno 170km fino al tappeto rosso.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW)- Mortdecai (film, 21:00) Johnny Depp e Gwyneth Paltrow in una commedia dallo humor raffinato. Per azzerare i debiti con la Regina, un mercante d’arte inglese accetta di recuperare un dipinto di Goya