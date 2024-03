TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 17 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 17 marzo 2024: canali generalisti

Rai 3 – Chesarà…

Italia 1 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio (film, 21:20): Il premio Oscar Charlize Theron in un blockbuster fantasy che amplia i confini della fiaba di Biancaneve riproponendola in chiave moderna.

I programmi della sera in tv, 17 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Fortapàsc : (film, 21:15) Il 23 settembre del 1985, per mano della camorra, viene ucciso sotto casa sua, con dieci colpi di pistola, un giovanissimo cronista del Mattino di Napoli: si chiama Giancarlo Siani e ha appena compiuto 26 anni. Una vicenda umana e professionale, fatta di impegno e passione civile, che Marco Risi racconta in questo film.

I programmi della sera in tv, 17 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Ogni cosa è illuminata (ch. 302/NOW) –

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Batman – Il ritorno (ch. 303/NOW) –

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Il cosmo sul comò (film, 22:50) Esilaranti lezioni di vita con Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia a episodi. Due discepoli mettono in pratica gli insegnamenti di un saggio e bizzarro maestro orientale.