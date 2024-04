TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 aprile 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 17 aprile 2024: per la seconda puntata del Gialappashow anche Tony Hadley.

TvBlog anche oggi, 17 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 17 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – Forte e Chiara (21:30) Mara Venier, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri, Diletta Leotta e Paola Iezzi sono gli ospiti del One Woman Show, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi.

(21:30) : Cristoforo Colombo – La scoperta dell’America. 3 agosto 1492: Cristoforo Colombo, partendo con tre caravelle dalla Spagna, si accinge a cambiare la storia. Tv8 – Gialappashow : (21:40): Ilenia Pastorelli affianca il Mago Forest alla conduzione della 2a puntata. Tony Hadley con i Neri per Caso si esibisce sulle note di “Gold” e “Through the Barricades”. La pianista Francesca Tandoi e Chiara Galiazzo completano il quadro degli ospiti musicali.

I programmi della sera in tv, 17 aprile 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV : (21:10) Nella Tv delle origini, il teatro è stato, con la radio, la fonte di idee e personaggi. Dal teatro di rivista provengono Pietro Garinei e Sandro Giovannini, gli innovatori del ‘musical all’italiana’, e per la giovane Tv inventano titoli come ‘Canzonissima’ e ‘Il Musichiere’, che rimarranno impressi nella memoria dei telespettatori. Sono loro i protagonisti del quinto appuntamento con la nuova stagione di “Storie della TV”.

(21:20) Tre avventurieri in cerca del tesoro, risvegliano la mummia del faraone sepolto migliaia di anni prima. Primo capitolo della trilogia de “La mummia”. Twentyseven (ch. 27) – Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è (21:25) Rivisitazione del classico Peter Pan con Hugh Jackman; da orfano a ispiratore di una ribellione di un gruppo di bambini contro i crudeli pirati.

I programmi della sera in tv, 17 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 302/NOW) – Footloose (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW)- Ti presento i suoceri (film, 21:00) Emma Roberts e Luke Bracey in una commedia romantica con Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton e William H. Macy. L’incontro tra 4 futuri consuoceri fa emergere segreti esplosivi.