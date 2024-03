TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 16 marzo 2024: su Rai 1 L’eredità torna in prima serata e termina C’è posta per te.

I programmi della sera in tv, 16 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – L’eredità Sanremo

Canale 5 – C’è posta per te (21:20): Ultimo appuntamento stagionale con il people show di Maria de Filippi. Ospiti la cantante e musicista Elisa e l’attore di Terra Amara, Furkan Palali.

Italia 1 – Clifford – Il grande cane rosso (21:15): Un cane rosso viene adottato dalla piccola Emily. Il troppo amore della bimba però fa crescere a dismisura l'animale che viene notato da un multinazionale.

I programmi della sera in tv, 16 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Appena un minuto : (film, 21:05) Protagonista è Claudio, un uomo di mezz’età appena lasciato dalla moglie e con tanti problemi da risolvere. Lo soccorre un misterioso inventore cinese che gli vende uno smartphone da pochi euro dotato però di un’applicazione magica: si preme un tasto e il tempo torna indietro, ma solo di un minuto. Nel cast Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi e Massimo Wertmuller. La regia è di Francesco Mandelli.

Twentyseven (ch. 27) – L'aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo : (21:05) Ted Striker, fuggito dal manicomio, deve salvare dal disastro il primo shuttle "commerciale" che trasporta uomini sulla luna.

I programmi della sera in tv, 16 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – One true loves – Amare per due (ch. 301/NOW) –

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Batman (ch. 303/NOW) –

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il gatto con gli stivali (film, 21:00) Il celebre felino è il protagonista dello spin-off della saga di Shrek. Dopo una rapina finita male, l’amicizia fra Gatto e Humpty Dumpty si è rotta. Il destino li farà rincontrare.