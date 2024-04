TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 16 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 16 aprile 2024: canali generalisti

(film, 21:30) Dopo quarant’anni passati in America, Chrissie torna a Dublino, per il funerale della madre. In Irlanda ritrova la sua vecchia amica Eileen e la migliore amica di sua madre, Lily. Le tre donne vincono un viaggio a Lourdes e partono insieme: c’è qualche antico dissidio da sanare. Rai 2 – Belve (21:30) : Sono Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella le ospiti della terza puntata di “Belve”, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. In puntata anche Claudia Gerini, ospite dello “spazio canoro” di Belve. Torna anche Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”

I programmi della sera in tv, 16 aprile 2024: canali tematici

(film, 21:10) Un incredibile viaggio tra i pericoli della natura con il film fanta-action “Jumanji – Benvenuti nella giungla” pirotecnico sequel/reboot del film cult per ragazzi “Jumanji” Twentyseven (ch. 27) – Forrest Gump (21:20) Forrest Gump, un ragazzo con problemi cognitivi. Il racconto della sua vita e’ il resoconto di 30 anni di storia degli Stati Uniti. Vincitore di 6 premi Oscar.

I programmi della sera in tv, 16 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Flash (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW)- Gli anni più belli (film, 21:00) Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici.

(film, 21:00) Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW)- Amore oggi (film, 22:40) Ironica commedia romantica prodotta da Sky, Insieme a special guest come Rocco Siffredi e Neri Marcorè si scopre, in quattro episodi, l’amore in tutte le sue forme.