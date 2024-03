TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 15 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 15 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 15 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – The Voice Senior

Rai 2 – Il sesso degli angeli (film, 21:20): Una commedia leggera e divertente che tocca temi attuali come la prostituzione legale e il matrimonio per i preti, giocando sulla contrapposizione tra realtà completamente diverse. Nel cast, oltre a Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini.

I programmi della sera in tv, 15 marzo 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Flipper : (film, 21:05) Le avventure del delfino Flipper che, insieme ai suoi amici vigila sulle isole incontaminate, proteggendole dai cattivi antiecologisti.

I programmi della sera in tv, 15 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Ferrari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Trolls

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – The Estate (film, 21:00) Commedia Sky Original con Kathleen Turner, Anna Faris, Toni Collette e David Duchovny. Due sorelle accorrono dalla ricca zia malata con la speranza di conquistarne la stima e… l’eredità.