TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 14 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 14 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 14 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Folle d’amore – Alda Merini

Rai 2 – Io rimango qui (film, 21:20): Steffi ha 16 anni, ha appena finito la scuola e sta per fare un viaggio a Parigi coi suoi amici e il fidanzatino. Ma le viene diagnosticata una malattia terminale: dovrebbe restare in Germania per affrontare delle cure che la ragazza ritiene inutili. Al punto che, contro il parere dei genitori, decide di scappare e vivere alla giornata tutto il tempo che le resta.

La7 – Piazzapulita (21:15): Corrado Formigli parla con i suoi ospiti, tra le altre cose, del Governo che dichiara guerra alle tasse, delle conseguenze del voto alle regionali in Abruzzo e delle auto elettriche.

I programmi della sera in tv, 14 marzo 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – The Nice Guys : (film, 21:05) Divertente commedia noir ambientata nella Los Angeles degli Anni ’70. Una strana coppia di detective, Ryan Gosling e Russell Crowe, indaga su un caso complicato.

La 5 (ch. 30) – Flipped – Il primo amore non si scorda mai : (film, 21:10) Diretto dal regista di "Harry, ti presento Sally…". In seconda elementare, la piccola Juli capisce che Bryce e' l'amore della sua vita.

Cine 34 (ch. 34) – Infelici e contenti : (film, 21:05) Divertente commedia con R. Pozzetto e E. Greggio. Un truffatore non vedente coinvolge un paralitico nei suoi loschi affari. Regia di Neri Parenti.

I programmi della sera in tv, 14 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – La primavera della mia vita (film, 21:00) Esordio cinematografico del duo Colapesce e Dimartino in un road movie con Stefania Rocca e Corrado Fortuna. Tre anni dopo lo scioglimento, due musicisti si ritrovano in u bizzarro progetto.