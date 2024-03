TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 13 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 13 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 13 marzo 2024: canali generalisti

Rai 1 – Poli Opposti

Canale 5 – Michelle Impossible (21:20): Gli ospiti di questa puntata sono Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf, Diletta Leotta e Albano.

(21:20): Gli ospiti di questa puntata sono Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf, Diletta Leotta e Albano. Italia 1 – Suicide Squad (film, 21:25): Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione comune. Vincitore di un premio Oscar.

I programmi della sera in tv, 13 marzo 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Una giusta causa : (film, 21:15) La storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma che, malgrado il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, la Bader Ginsburg apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere e, nonostante il grande numero di oppositori, riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense..

(film, 21:15) La storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma che, malgrado il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, la Bader Ginsburg apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere e, nonostante il grande numero di oppositori, riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense.. La5 (ch. 30) – Appuntamento con l’amore : (21:10) Dal regista di “Pretty Woman”, una commedia con Julia Roberts. Nel giorno di San Valentino, si intrecciano varie storie d’amore a Los Angeles.

I programmi della sera in tv, 13 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Come ammazzare il capo 2 (ch. 301/NOW) –

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Ligabue – 30 anni in un giorno (ch. 302/NOW) –

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Come la prima volta (film, 21:00) L’amore è senza età in questa commedia dalle forti emozioni. Dopo un doloroso divorzio, la trentacinquenne Amie instaura una relazione con un ragazzo, riscoprendo la passione per la vita.