TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 13 aprile 2024

I programmi della sera in tv, 13 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – I migliori anni (21:30) :Ospiti Ron e Raf. Sul palco anche l’eurodance di Haddaway e Snap! e una delle più famose voci della black music americana, Gloria Gaynor. E ancora, in ordine di “decenni”: Mal, Robertino, I Cugini di Campagna, Alan Sorrenti, Elisabetta Viviani e Grazia Di Michele.

(21:45): Ad aprire la nuova stagione sarà Rosanna Bonelli, classe 1934, prima e unica fantina del Palio di Siena. Rete 4 – Il ritorno di Don Camillo (21:30) Don Camillo, pensa con nostalgia alla sua vecchia parrocchia; la costruzione di una diga sara’ l’occasione di riavvicinamento.

I programmi della sera in tv, 13 aprile 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – All’inseguimento della pietra verde : (film, 21:25) Una scrittrice si avventura nella giungla colombiana in compagnia di un avventuriero, per trovare la sorella rapita e recuperare un prezioso diamante

(film, 21:25) Una scrittrice si avventura nella giungla colombiana in compagnia di un avventuriero, per trovare la sorella rapita e recuperare un prezioso diamante Rai Storia (ch. 54) – Yves Saint Laurent – L’amour Fou (22:45) Non crede all’“anima” delle cose Pierre Bergé. Anche per questo, nel 2009, decide di lasciare andare tutta la collezione d’arte costruita insieme a Yves Saint Laurent – in 50 anni di legame sentimentale e professionale. Ma è un addio che fa rinascere i singoli oggetti della collezione in quella che Le Monde definisce “La più grande asta del secolo”.

I programmi della sera in tv, 13 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Maria Regina di Scozia (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Harry Potter (ch. 303/NOW)- Harry Potter e la pietra filosofale (film, 21:15) Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Pottter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

