TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 12 marzo 2024

I programmi della sera in tv, 12 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Dalla strada al palco

Rai 3 – Petrolio (21:20): L’obesità è diventato uno dei problemi di salute più diffusi del pianeta, una vera e propria epidemia che rischia di mettere in difficoltà anche i servizi sanitari. Oggi, un nuovo efficacissimo farmaco per il diabete, promette di risolvere per sempre i problemi di peso, e per questo il farmaco è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro e di cui si è parlato molto ultimamente.

(21:25): Tra gli ospiti in studio: Michelle Hunziker, protagonista della terza edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends e i Ricchi e Poveri.

I programmi della sera in tv, 12 marzo 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Still Life : (21:15) Il ritratto di un diligente funzionario comunale inglese incaricato di rintracciare i parenti di persone decedute in totale solitudine: è una riflessione dolce-amara sulla vita e sulla morte il film di Uberto Pasolini “Still Life”. Tra gli interpreti, Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, Andrew Buchan, Ciaran McIntyre.

(21:15) Un ex capitano dell'esercito deve recuperare, per conto di una vedova, mezzo milione di dollari in oro, frutto di una rapina.

(21:05): Con Totò. Amalia e Peppino festeggiano l'anniversario di matrimonio, quando Antonio, primo marito della moglie disperso nella campagna di Russia, torna a casa.

I programmi della sera in tv, 12 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – Di nuovo in gioco (ch. 301/NOW) –

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – La patata bollente (ch. 309/NOW) –

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tata Matilda e il grande botto (film, 22:40) Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.