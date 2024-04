TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 12 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 12 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 12 aprile 2024: canali generalisti

Rai 1 – The Voice Generations (21:30) : Primo dei due appuntamenti con il nuovo spin-off di The Voice dove a sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di amore e, soprattutto, da una grande passione: la musica.

I programmi della sera in tv, 12 aprile 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Una bugia di troppo : (film, 21:25) Eddie Murphy è un agente letterario vittima di un sortilegio: a ogni parola usata cadrà una foglia di un albero e la vita si accorcerà. L’albero ha mille foglie.

I programmi della sera in tv, 12 aprile 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW)- Hollywoodland (film, 21:15) Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell’ambiguo mondo della Mecca del cinema

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW)- La leggenda del pianista sull’oceano (film, 23:10) Giuseppe Tornatore adatta il testo di Alessandro Baricco nel film con Tin Morh sulla storia di un orfano, nato e cresciuto su una nave. Golden Globe alle musiche di Ennio Morricone.