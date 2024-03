TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 11 marzo 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 11 marzo 2024: “Io capitano” di Matteo Garrone riproposto in prima serata da Sky.

TvBlog anche oggi, 11 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 11 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Boss in Incognito

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:25): Un tempo luoghi inacessibili, oggi i Riad sono stati trasformati in vere oasi dell’ospitalità. Lo sanno bene i 4 italiani che Bruno Barbieri ha scelto per questa sfida.

(21:25): Un tempo luoghi inacessibili, oggi i Riad sono stati trasformati in vere oasi dell’ospitalità. Lo sanno bene i 4 italiani che Bruno Barbieri ha scelto per questa sfida. NOVE – Little Big Italy (21:35): Phuket – Francesco Panella riparte alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero incontrando 3 ristoratori che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore.

I programmi della sera in tv, 11 marzo 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Sette giorni all’asta : (21:10) Uno degli spettacoli teatrali più stupefacenti di Vittorio Gassman, allestito nel 1977 al Teatro Tenda di Roma, un tendone da circo in piazza Mancini. Per i “Grandi della Tv”, il canale propone la prima delle quattro puntate trasmesse dalla Rai nel 1977.

(21:10) Uno degli spettacoli teatrali più stupefacenti di Vittorio Gassman, allestito nel 1977 al Teatro Tenda di Roma, un tendone da circo in piazza Mancini. Per i “Grandi della Tv”, il canale propone la prima delle quattro puntate trasmesse dalla Rai nel 1977. Food Network (ch. 33) – Casa Mastrota (21:00): Primo appuntamento del nuovo programma condotto da Giorgio Mastrota. Giorgio e sua figlia Natalia preparano crtostini di polenta, cous cous e una torta.

(21:00): Primo appuntamento del nuovo programma condotto da Giorgio Mastrota. Giorgio e sua figlia Natalia preparano crtostini di polenta, cous cous e una torta. La5 (ch. 30) – Paradiso Amaro (21:25) Pellicola vincitrice di un Premio Oscar con George Clooney. Le isole Hawaii sono un Paradiso amaro per Matt, che scopre che la moglie, adesso in coma, lo tradiva.

I programmi della sera in tv, 11 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – (ch. 301/NOW) – Dogman

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – (ch. 302/NOW) – Io Capitano

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Scuola di polizia (film, 20:55) Cult della commedia demenziale anni ’80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione riciama all’accamedia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.