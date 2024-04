TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 11 aprile 2024

TvBlog anche oggi, 11 aprile 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 11 aprile 2024: canali generalisti

Rai 2 – Time is up (21:30) : Vivien e Roy si incontrano a Roma: lei è studiosa e prudente, lui è introverso e spiantato. Cupido scocca la freccia, ed è amore a prima vista, ma un incidente complicherà le cose. È la trama di “Time is up”, il film diretto da Elisa Amoruso.

Canale 5 – L'Isola dei Famosi: (21:30): il gruppo dei famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza?

La7 – Piazzapulita (21:30) L'esplosione della turbina a Suviana e l'ennesima strage sul lavoro: la questione morale nei partiti: Informazione e par-condicio.

I programmi della sera in tv, 11 aprile 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Omaggio a Paola Gassman : (21:15) Per ricordare e rendere omaggio alla grande attrice Paola Gassman, appena scomparsa, Rai Cultura propone il “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri e da lei interpretato con Ugo Pagliai.

Twentyseven (ch. 27) – Il curioso caso di Benjamin Button : (21:25) Benjamin Button vive una vita al contrario: più invecchia, più ringiovanisce. Vincitore di 3 Premi Oscar.

La5 (ch. 30) – Una pazza giornata a New York: (21:25) Commedia con le gemelle Ashley e Mary-Kate Olsen. Jane e Roxanne si perderanno a New York dove dovranno affrontare una serie di avventure.

I programmi della sera in tv, 11 aprile 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW)- Pechino Express – La rotta del dragone (21:15) Giro di boa per le coppie rimaste in gara. Da Luang Prabang, prima di dare il via. Costantino e Fru annunciano che le coppie viaggeranno mixate fino al libro rosso

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – C'è tempo (ch. 304/NOW)